"كايرو رانرز" تنظم أول سباق للجرى من معبد الأقصر لتنشيط السياحة الداخلية

نظمت "كايرو رانرز"، مبادرة للجرى بشوارع مصر ، اليوم، الجمعة، أول سباق لها فى محافظة الأقصر، وذلك دعماً للسياحة الداخلية، وتنشيط القطاع السياحى بالأقصر وتعريف العالم بمعالم الأقصر السياحية، حيث تخطط المبادرة لجلب الرياضيين من مختلف دول العالم لهذا الحدث، حيث تم الترويج له على كحدث ضخم من أجل تنشيط السياحة داخل البلاد.

وطاف المتسابقون عبر الشوارع التاريخية الجميلة فى وسط المدينة من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك، وذلك وسط المناطق الآثرية وكورنيش النيل بالأقصر، حيث يهدف سباق ورحلة الاقصر لتنظيم الحدث فى وسط الأقصر وعلى ضفاف النيل ومرورا بأهم المعالم التاريخية لبعث رسالة طمأنينة للعالم، وترويج النشاط السياحى من خلال القاء الضوء على الجرى بشكل آمن فى شوارع مصر، ووضع مصر فى خريطة الماراثونات العالمية، ودعوة العدائين ومشاهير المجتمع للمشاركة فى هذا الحدث الهام.

ومن جانبه، قدم محمد بدر محافظ الأقصر، جوائز أهدتها شركة أوبو للهواتف الذكية، على الفائزين بالماراثون الرياضى الذى انطلق اليوم، الجمعة، بالمدينة من أمام معبد الأقصر وحتى معبد الكرنك، واعتذر المحافظ، خلال توزيع الجوائز عن عدم مشاركته بالماراثون، بسبب انشغاله بالعمل بالمحافظة حتى الساعة الرابعة فجرا، ووعد المنظمون بالانضمام لجولة الماراثون بإحدى جزر المحافظة عصر اليوم لدعم الحملة.

وتعتبر "كايرو رانرز" عدائين القاهرة هى أول مبادرة لرياضة الركض فى شوارع القاهرة، برنامجنا يهدف إلى توفير تجربة الجرى صباح كل جمعة لسكان القاهرة، ومن مهام كايرو رانرز تعزيز ممارسة رياضة الجرى.



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