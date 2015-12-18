أوقاف الإسكندرية:ضم 6 مساجد جديدة تتبع الدعوة السلفية

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الجمعه ، أنها فى سبيلها لإستعادة كامل سيطرتها على المساجد و الزوايا التى كان يسيطر عليها أعداء الوطن و دُعاةُ التشدد و التطرف و تخليص هذه المساجد و الزوايا من أيدى أولئك المتأسلمين.
وأكد الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة تنفيذ الخطة المحكمة التى تم وضعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر و التى تهدف إلى القضاء نهائياً على مغتصبى المساجد و الزوايا من أهل الشر و أعداء الحياة.
وأوضح نسيم إن المديرية نجحت في ضم ستة مساجد جديدة بعد ضم أكثر من مائة و عشر مسجد و زاوية خلال الفترة السابقة و هذه المساجد الستة هى مسجد "أبو بكر الصديق" خلف التأمين ، بالمعمورة ، مسجد "بدر" بشارع 45 بحرى ومسجد "الرحمن" بجوار الشرطة العسكرية ، طريق أبو قير و مسجد "الرحمن" بشارع الملك ، بالمنتزة و مسجد "الهدى" بجوار المحطة ، بأبى قيرو مسجد "عزبة جون الكبرى" بمنطقة الطابية.
وشدد وكيل وزارة الأوقاف على مديرى الإدارات بالمرور المُفاجئ و المتابعة اليومية على المساجد و الزوايا التى تم ضمها حديثاً و متابعة خُطب الجمعة بها و عقد ندوات و دروس أسبوعية و الوصول إلى الشباب بسماحة الإسلام و وسطيته و اعتداله و أن يكونوا على مستوى المسؤلية و عند حسن ظن الوزارة بهم .
>وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد قامت بحملة تطهير المساجد و الزوايا من صناديق جمع الأموال بالمخالفة للقانون و منها ما يلى زاوية "الرضوان" بفيكتوريا - شارع جمال عبدالناصر و زاوية "الرحمن" بسيدى بشر بحرى - شارع 63 عمرو النجومى - متفرع من شارع خالد بن الوليد ،وزاوية "البر و التقوى" بسيدى بشر بحرى - بجوار زاوية مكه وزاوية "الحرمين" 5 شارع محمود صدقى وزاوية "التائبين" بشارع 22 سابقاً - عبدالمحسن الحسينى - سيدى بشر بحرى.
كما تم إزالة صناديق جمع الأموال من زاوية "الإخلاص" بشارع محمود صدقى - بجوار قرية عزام، و زاوية "الرحمن" بجوار مدرسة الطفولة السعيدة - سيدى بشر بحرى،ومسجد "العزيمه" بحى المنتزه ،وزاوية "عمر بن الخطاب" بسيدى بشر بحرى - بجوار حى المنتزه،وزاوية "ذات النطاقين" بسيدى بشر قبلى ،وزاوية "فاطمة الزهراء" شارع عبد الهادى الجزار - سيدى بشر بحرى ،زاوية "محمود شلتوت" ينفق سيدى بشر،وزاوية "الصفا و المروة" خلف مدرسة الكلاب - بسيدى بشر قبلى.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف إن المديرية جادة فى تكثيف حملاتها لمحاربة جمع الأموال بمخالفة القانون و قد قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الشأن،كما تم غلق 26 زاوية وقت صلاة الجمعة بمنطقة الفلكى مما يعنى غلق الطريق نهائياً فى وجه أهل الشر و خطباء الفتنة لأن المديرية أمينة على عقول الناس و حريصة فى نفس الوقت على نشر الفكر المستنير و تخليص المساجد و الزوايا من أيدى الغاصبين و أعداء الوطن.
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