أوقاف الإسكندرية:ضم 6 مساجد جديدة تتبع الدعوة السلفية

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية عن ضم 6 مساجد تتبع الدعوة السلفية ، ليرتفع بذلك عدد المساجد المنضمة لوزارة الأوقاف بالمحافظة إلى 116 مسجدا وزاوية منها ما كان يتبع الدعوة السلفية وجماعة الإخوان والجمعيات الشرعية والزوايا الأهلية.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الجمعه ، أنها فى سبيلها لإستعادة كامل سيطرتها على المساجد و الزوايا التى كان يسيطر عليها أعداء الوطن و دُعاةُ التشدد و التطرف و تخليص هذه المساجد و الزوايا من أيدى أولئك المتأسلمين.

وأكد الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة تنفيذ الخطة المحكمة التى تم وضعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر و التى تهدف إلى القضاء نهائياً على مغتصبى المساجد و الزوايا من أهل الشر و أعداء الحياة.

وأوضح نسيم إن المديرية نجحت في ضم ستة مساجد جديدة بعد ضم أكثر من مائة و عشر مسجد و زاوية خلال الفترة السابقة و هذه المساجد الستة هى مسجد "أبو بكر الصديق" خلف التأمين ، بالمعمورة ، مسجد "بدر" بشارع 45 بحرى ومسجد "الرحمن" بجوار الشرطة العسكرية ، طريق أبو قير و مسجد "الرحمن" بشارع الملك ، بالمنتزة و مسجد "الهدى" بجوار المحطة ، بأبى قيرو مسجد "عزبة جون الكبرى" بمنطقة الطابية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على مديرى الإدارات بالمرور المُفاجئ و المتابعة اليومية على المساجد و الزوايا التى تم ضمها حديثاً و متابعة خُطب الجمعة بها و عقد ندوات و دروس أسبوعية و الوصول إلى الشباب بسماحة الإسلام و وسطيته و اعتداله و أن يكونوا على مستوى المسؤلية و عند حسن ظن الوزارة بهم .

>وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد قامت بحملة تطهير المساجد و الزوايا من صناديق جمع الأموال بالمخالفة للقانون و منها ما يلى زاوية "الرضوان" بفيكتوريا - شارع جمال عبدالناصر و زاوية "الرحمن" بسيدى بشر بحرى - شارع 63 عمرو النجومى - متفرع من شارع خالد بن الوليد ،وزاوية "البر و التقوى" بسيدى بشر بحرى - بجوار زاوية مكه وزاوية "الحرمين" 5 شارع محمود صدقى وزاوية "التائبين" بشارع 22 سابقاً - عبدالمحسن الحسينى - سيدى بشر بحرى.

كما تم إزالة صناديق جمع الأموال من زاوية "الإخلاص" بشارع محمود صدقى - بجوار قرية عزام، و زاوية "الرحمن" بجوار مدرسة الطفولة السعيدة - سيدى بشر بحرى،ومسجد "العزيمه" بحى المنتزه ،وزاوية "عمر بن الخطاب" بسيدى بشر بحرى - بجوار حى المنتزه،وزاوية "ذات النطاقين" بسيدى بشر قبلى ،وزاوية "فاطمة الزهراء" شارع عبد الهادى الجزار - سيدى بشر بحرى ،زاوية "محمود شلتوت" ينفق سيدى بشر،وزاوية "الصفا و المروة" خلف مدرسة الكلاب - بسيدى بشر قبلى.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إن المديرية جادة فى تكثيف حملاتها لمحاربة جمع الأموال بمخالفة القانون و قد قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الشأن،كما تم غلق 26 زاوية وقت صلاة الجمعة بمنطقة الفلكى مما يعنى غلق الطريق نهائياً فى وجه أهل الشر و خطباء الفتنة لأن المديرية أمينة على عقول الناس و حريصة فى نفس الوقت على نشر الفكر المستنير و تخليص المساجد و الزوايا من أيدى الغاصبين و أعداء الوطن.

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