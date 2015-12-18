أمن الإسكندرية يضبط هارب من 182 حكما فى قضايا مبانى

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط المدعو/ خالد د ش سن 49 عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية محكوم عليه فى عدد "182" حكم حبس جزئى – مستأنف فى قضايا "مبانى"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 65 سنة، وجارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية من ضبط " شعبان. م "- 25 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه .

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل من ضبط " ولاء .ف" - 42 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم مدينة نصر– محافظة القاهرة محكوم عليه فى عدد "31" حكم حبس فى قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة " 15 " سنة، وجارى التنفيذ عليه.