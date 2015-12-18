أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن الإسكندرية يضبط هارب من 182 حكما فى قضايا مبانى

Google+ Print
أمن الإسكندرية يضبط هارب من 182 حكما فى قضايا مبانى أمن الإسكندرية يضبط هارب من 182 حكما فى قضايا مبانى
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط المدعو/ خالد د ش سن 49 عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية محكوم عليه فى عدد "182" حكم حبس جزئى – مستأنف فى قضايا "مبانى"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 65 سنة، وجارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية من ضبط " شعبان. م "- 25 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه .

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل من ضبط " ولاء .ف" - 42 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم مدينة نصر– محافظة القاهرة محكوم عليه فى عدد "31" حكم حبس فى قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة " 15 " سنة، وجارى التنفيذ عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365