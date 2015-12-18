محافظ دمياط يطالب نقيب الأطباء تفعيل التعاون بين النقابة ومديرية الصحة

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالدكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، بحضور دكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة ودكتور جمال البلتاجى مدير المستشفى التخصصى وعضو النقابة.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن المحافظ شدد على أهمية التعاون والتفاعل بين نقابة الأطباء بدمياط ومديرية الصحة بما يسهم فى دفع العمل بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة،

>مضيفا أن دمياط تشهد فى الفترة الحالية نهضة كبيرة فى القطاع الصحى، وفى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والتى لمسها من خلال زياراته الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، وكان آخرها وحدة صحة طب الأسرة بالخياطة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه تم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة على تحريك الأطباء الاستشاريين فى المستشفيات خلال الفترة الماضية، والتى بدأت بمستشفى فارسكور وكفر سعد المركزى، لافتا إلى أنه سيتم استكمال هيكلة باقى المستشفيات للاستفادة من الخبرات الطبية وسد العجز فى الأطباء.

وأضاف أنه سيتم قريبا افتتاح مستشفى الهلال للتأمين الصحى، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، مشيراً إلى دور النقابة ومديرية الصحة فى توفير الأطباء سواء بالتعاقد أو بالانتداب، مضيفا أن مستشفي الطوارئ بكفر سعد سيتم افتتاحها فى القريب العاجل بعد الانتهاء منها وتأثيثها وتدبير احتياجاتها من الكوادر الطبية والتمريض، والتى ستقدم خدمة صحية هامة لهذه المنطقة، والتى تقع بالقرب من الطريق السريع.

وتم خلال اللقاء مناقشة أساليب الغلق الإدارى للعيادات والمراكز الصحية الخاصة، حيث تم الاتفاق على عمل حصر للعيادات المرخصة وغير المرخصة، وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بناء على تعليمات المحافظ فقد تم توزيع بيان على جميع العيادات الخاصة للالتزام بالقواعد الطبية السليمة، وأن أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن جانبه، فقد طالب المحافظ من أصحاب العيادات والمراكز الطبية الخاصة بضرورة توفيق أوضاعهم لاتخاذ التراخيص المطلوبة من نقابة الأطباء ومن مديرية الصحة، انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية فى دمياط .

كما طلب المحافظ من نقيب الأطباء التدخل لتفعيل التعاون بين مستشفى جامعة الأزهر ومديرية الصحة بدمياط وعقد بروتوكول تعاون بين الجانبين لتحقيق التنسيق والتكامل فى الخدمة الصحية.

وأشار نقيب الأطباء إلى مشكلة النفايات الطبية للعيادات الخاصة وكيفية نقلها للتخلص منها، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم نقل هذه النفايات إلى أقرب مفرمة حيث يوجد 6 مفارم للنفايات الطبية بالمحافظة.

كما أشار المحافظ إلى أنه يتم حاليا إجراءات إقامة مجمع للمحارق خاص بالنفايات الطبية، كما نوه أنه جار اتخاذ الموافقة اللازمة لإقامة مدفن صحى آمن للنفايات الطبية بدمياط، والذى سوف يحل مشكلة التخلص من النفايات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات والعيادات والمراكز الصحية.