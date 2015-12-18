اليوم .. فرقة كايرو ستبس تعرض "المولد والميلاد" بأوبرا دمنهور

تستضيف اليوم دار أوبرا دمنهور، فرقة كايرو ستبس بقيادة المايسترو سباستيان شروبسدورف، فى سهرة غنائية مميزة تحت عنوان "المولد و الميلاد".

تقدم الفرقة موسيقى جاز صوفى معاصر، بمشاركة كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية كضيفة شرف ومروة ناجى وعلى الهلباوى، ومونيكا جورج، بالإضافة إلى صوليست البيانو والملحن الألماني ماتيس فراى.

يذكر أن فرقة "كايرو ستيبس" هى فرقة عالمية تأسست عام 2002، كتعاون ما بين عازف العود المصرى باسم درويش، والألمانى ماثياس فراى، وهى تسعى إلى الدمج ما بين الأمزجة الموسيقة المختلفة من جميع أنحاء العالم مع الموسيقى المصرية الأصيلة، خاصة النزعة الصوفية.

وقامت الفرقة، بإحياء العديد من الحفلات فى مصر وأوروبا، بالتعاون مع موسيقيين من جميع أنحاء العالم.

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