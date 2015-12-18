أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم .. فرقة كايرو ستبس تعرض "المولد والميلاد" بأوبرا دمنهور

Google+ Print
اليوم .. فرقة كايرو ستبس تعرض "المولد والميلاد" بأوبرا دمنهور اليوم .. فرقة كايرو ستبس تعرض "المولد والميلاد" بأوبرا دمنهور
تستضيف اليوم دار أوبرا دمنهور، فرقة كايرو ستبس بقيادة المايسترو سباستيان شروبسدورف، فى سهرة غنائية مميزة تحت عنوان "المولد و الميلاد".

تقدم الفرقة موسيقى جاز صوفى معاصر، بمشاركة كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية كضيفة شرف ومروة ناجى وعلى الهلباوى، ومونيكا جورج، بالإضافة إلى صوليست البيانو والملحن الألماني ماتيس فراى.

يذكر أن فرقة "كايرو ستيبس" هى فرقة عالمية تأسست عام 2002، كتعاون ما بين عازف العود المصرى باسم درويش، والألمانى ماثياس فراى، وهى تسعى إلى الدمج ما بين الأمزجة الموسيقة المختلفة من جميع أنحاء العالم مع الموسيقى المصرية الأصيلة، خاصة النزعة الصوفية.

وقامت الفرقة، بإحياء العديد من الحفلات فى وأوروبا، بالتعاون مع موسيقيين من جميع أنحاء العالم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني