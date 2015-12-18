لويس فيجو يوجه رسالة لمورينيو عقب إقالته من تشيلسي

(إفي): بث اللاعب الدولي البرتغالي السابق والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2000 رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدربه السابق في إنتر ميلانو الإيطالي، مواطنه جوزيه مورينيو، اعتبر فيها أن الأخير مدرب "قدير".

وقال فيجو، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق:"أتمنى الأفضل لصديقي الجيد جوزيه مورينيو، الذي هو وسيظل دائما ضمن فئة المدربين الكبار".

كان اللاعب قد لعب تحت إمرة مورينيو في موسم 2008-2009 وهو آخر موسم له بالملاعب وارتدى خلاله قميص الـ(نيراتزوري).

وأقالت إدارة نادي تشيلسي مورينيو بسبب تدهور النتائج في الدوري الإنجليزي وتراجع الفريق إلى المركز الـ16 بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط و20 نقطة كاملة عن ليستر سيتي المتصدر.