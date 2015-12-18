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مياه الشرب بسوهاج تطلق حملة توعية لطالبات الإعدادية للحفاظ على نهر النيل

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مياه الشرب بسوهاج تطلق حملة توعية لطالبات الإعدادية للحفاظ على نهر النيل مياه الشرب بسوهاج تطلق حملة توعية لطالبات الإعدادية للحفاظ على نهر النيل
أكد المهندس ناجح ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة المياه والعضو المنتدب، أن إدارة التوعية والإعلام بقطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج زارت مدرسة طهطا بنات وتم توعية 48 طالبة و5 مشرفين على كيفية المحافظة على نهر النيل من التلوث وعلى مخاطر استعمال الطلمبات الحبشية والقيسونات ومخاطر سد النهضة، وأنه يوثر بشكل مباشر على حصة من نهرالنيل.

وأضاف رئيس شركة المياه فى بيان، أنه تم تعريف الطالبات على مراحل تنقية المياه وعن الجهد المبذول من العمال والفنين والمهندسين والكميائيين بالمحطة من أجل كوب ماء نظيف للمواطن السوهاجى.

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