"التنمية المحلية" تدرس تشكيل مجلس للقيادات الشابة فى كل محافظة

تدرس وزارة التنمية المحلية، تشكيل مجلس للقيادات الشابة فى كل محافظة، برئاسة المحافظ، بهدف تأهيل الشباب، وتمكينهم، والاستفادة من قدراتهم فى حل المشكلات المحلية فى محافظاتهم، والاستفادة من تجربة محافظة الغربية فى هذا الشأن.

وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية، إن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو إشراك الشباب فى وضع استراتيجيات وطنية طويلة الأمد، باعتباره يمثل الجيل القادم لمراكز اتخاذ القرار فى الدولة المصرية الجديدة، والعمل على تأهيل الشباب جيداً، ثم تمكينهم من الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وسرعة تكوين صف ثانى وثالث من القيادات الشابة.

وأضاف بدر، أنه سيتم استخدام مبدأ التدريب الذى يضمن أفضل وسيلة، وتدريب الشباب على نظم العمل الجماعى، والتنظيم والإدارة الحديثة، وإدارة الوقت، وتأهيل مجموعة من الشباب للعمل فى إدارة الأزمات، على أن يمثل هذا المجلس بنكاً وطنياً للكوادر الشابة، يتجهون منه لقيادة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والوظائف التنفيذية والقيادية المختلفة، والمشاركة فى الحياة النيابية بصورها المختلفة.

وأوضح وزير التنمية الحلية، أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ تجربة لإشراك القيادات الشابة وتأهيلهم، وأنشأت مجلساً للقيادات الشابة يضم القيادات الشابة المؤهلة من كافة الهيئات والمديريات العاملة داخل المحافظة، ممن لا تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، وساهم هذا المجلس فى تأهيل الشباب إدارياً وفنياً والاستفادة من أفكارهم فى حل بعض المشكلات بالمحافظة.