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التعليم العالى: الرئيس أصدر قانون أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية

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التعليم العالى: الرئيس أصدر قانون أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية التعليم العالى: الرئيس أصدر قانون أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية
أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا بالموافقة على القانون 118 لسنة 2015 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

يشمل القراء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أن القرار شمل تكليف وزير التعليم العالى ـ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ـ بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ظل الحرص نحو الارتقاء بالامتيازات الخاصة بأعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية، وحرصه على الانتهاء من صياغة القانون خلال الفترة الوجيزة الماضية.

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مصر 365