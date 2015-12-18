شركة مياه شرب سوهاج تجتمع بـ"ائمة المساجد" لمناقشة سبل ترشيد الاستهلاك

قال المهندس ناجح ابراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نظمت ندوة بعنوان معا لترشيد استهلاك المياه والتى اقميت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغه بسوهاج.

حضر الندوة عدد من ائمة المساجد ومفتشى الوعظ والارشاد بدائرة أوقاف المراغه، وتناولت الندوة عدة موضوعات منها كمية مياه الشرب المنتجة والتى تبلغ ٧٠٠ الف متر مكعب يوميا، وكذلك طرق مراقبة جودة مياه الشرب، حيث يوجد بالشركة ١١ معامل رئيسية تعمل ٢٤ ساعة، بالإضافه إلى ١١ سيارة معملية مجهزه على مستوى جميع المراكز.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن جميع النتائج الحقلية لعينات مياه الشرب مطابقة للمواصفات، وأن خدمة الصرف الصحى بالمحافظة حوالى٢١% من اجمالى السكان بالمحافظة وتم توعية رجال الدين على مخاطر استعمال الفلاتر على صحة الأطفال وتعريفهم كيفية ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة، كما تم توعيتهم على القيسونات وما تسببه من كوارث بيئية، وكذلك استعمال الطلمبات الحبشية.

وطالبت الندوة رجال الدين بضرورة توعية المواطنين من خلال الخطب فى المساجد عن مدى جهد الشركة فى توصيل كوب ماء نظيف وصرف صحى أمن وأهمية ترشيد استهلاك المياه.