دراسة: ثلث الوفيات فى الولايات المتحدة بسبب أمراض القلب

حذرت دراسة طبية من أن ثلث الوفيات فى الولايات المتحدة تنجم عن الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بالقلب، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن أمراض القلب والسكتات الدماغية هى إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم.

ففى عام 2013، أودت أمراض القلب والشرايين بحياة قرابة 801 ألف أمريكى، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، نجمت هذه الوفيات عن الإصابة بالسكتات الدماغية وجميع الظروف المرتبطة بالقلب، والتى تشمل النوبات القلبية وقصور وظائف القلب، وأمراض الصمامات والشرايين.

وتشير البيانات إلى أن مرض الشريان التاجى تسبب بمفرده فى وفاة نحو 375 ألف شخص فى الولايات المتحدة فى نفس العام، بينما لقى ما يقرب من 795 ألف شخص حتفه فى الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية فى عام 2013، وقد تسببت هذه الضربات فى ما يقرب من 129 ألف حالة وفاة.

وأشار التقرير أيضا إلى تأثير الاختلافات العرقية الكبيرة من خطر السكتة الدماغية الأولى فى السود هو ما يقرب من ضعف ما للبيض، وفقا للتقرير.

وخلص البحث إلى أن ما يقرب من نصف جميع السود يكون شكلا من أشكال أمراض القلب أو السكتة الدماغية ذات الصلة.

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