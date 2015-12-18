خدعوك فقالوا: الثعلبة والبهاق أمراض معدية

الأمراض المعدية

المعتقدات الخاطئة حول الأمراض السبب فى المشاكل الصحية

الثعلبة والإكزيما والبهاق ليست أمراضًا معدية

>انتشرت العديد من المفاهيم والعادات الخاطئة حول الأمراض الجلدية التى قيل إنها أمراض معدية بنسبة كبيرة للأشخاص المحاطين، ولذلك نجد أن الأشخاص يتوخون الحذر من تلامس الأشخاص مرضى الجلدية.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن هناك بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن الكثير من الأمراض الجلدية بسبب المعتقدات الخاطئة والموروثات الشعبية المنتشرة.>ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك العديد من الأمراض الجلدية كالبهاق والصدفية والإكزيما والثعلبة الذى يصيب فروة الرأس وحبوب الشباب التى تصيب الوجهين والظهر والصدر والذراعين، إنها سهلة الانتقال أو العدوى من شخص لأخر عن طريق التلامس أو التنفس أو ارتداء ملابس المريض.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن هذه المعتقدات والمورثات خاطئة وليس لها أى أساس من الصحة، والأمراض السابق ذكرها لا تنتقل من شخص لآخر ولا يستلزم الأمر أخذ الاحتياط عند الجلوس مع الشخص المريض، فهذه الأمراض ساكنة داخل الجسم، ولذا يمكنك التعامل مع المريض دون الشعور بالخوف.