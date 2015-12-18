محافظ قنا يناقش خطة العام المالى المقبل لمياه الشرب والصرف الصحى

ناقش اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمقر الديوان العام للمحافظة مقترح الخطة الإستكمالية لعام 2016 – 2017 المزمع تنفيذها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي كلا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وقال بيان المحافظة الصادر اليوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع ضرورة التنبيه علي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالالتزام في تنفيذ الإعمال المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد لها والمرور الدوري عليها لتأكد من معدل التنفيذ المطلوب، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وصل إلي 43 مشروع، بالإضافة إلي ثلاثة مشروعات جديدة أخري لمياه الشرب يجري دراسة إدراجها ضمن خطة العام القادم وهي "مشروع محطة مياه فرشوط – محطة مياه نقالي بالعضاضية بمركز ابوتشت- محطة الغوصة 120/ث" بالإضافة إلي ثلاثة مشروعات أخري لصرف الصحي وهي مشروع "صرف صحي دندرة – الترامسة – الجزيرية".

وأكد الهجان ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورصد الملاحظات والمشكلات التي قد تؤخر حركة سير العمل كل في مجاله، لاسيما في مناطق التوسعات العمرانية الجديدة والخاصة بالإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى النهوض والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والخدمي من أجل راحة المواطنين.