دونالد ترامب: شرف عظيم أن يمدني شخص مثل الرئيس الروسي

أكد دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أنه لشرف عظيم بالنسبة له أن يتلقى مديحًا من شخص كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، أمس الخميس، أن “تلقي مجاملات من رجل يحظى باحترام في وطنه وفي الخارج أيضًا، هو دائما شرف كبير”، مكملًا “عندي شعور دائم بأنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا، التعاون في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام، بالإضافة للتجارة وغيرها من الفوائد التي نحصل عليها من الاحترام المتبادل”، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وكان بوتين قد وصف دونالد ترامب بأنه “شخص بارز وموهوب دون شك”، وذلك خلال مؤتمره السنوي الموسع في موسكو، أمس الخميس، مضيفًا أن “تقييم مزاياه أمر لا يعنينا، إنه شأن يخص الناخبين الأمريكيين، إلا أن ترامب يتقدم بشكل مطلق في السباق الرئاسي”.