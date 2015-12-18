القوى الكبرى تجاهد من أجل التوصل لقرار دولى قبل محادثات سوريا

>تجاهد الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاتفاق على مسودة قرار يدعم مسعى دوليا لإنهاء الحرب الأهلية المندلعة فى سوريا منذ خمس سنوات قبل بدء محادثات وزارية بشأن الأزمة تعقد فى نيويورك اليوم الجمعة.

وأبلغت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الصحفيين أن الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) لم يتفقوا بعد على مسودة لطرحها اليوم الجمعة على المجلس الذى يضم 15 عضوا.

وفى باديء الأمر كانت القوى الغربية تأمل فى أن يوافق المجلس على قرار يصدق على خارطة طريق مدتها عامان لإجراء محادثات تبدأ فى يناير كانون الثانى بين الحكومة السورية والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء انتخابات فى نهاية المطاف.

وتم التوصل إلى خارطة طريق تتضمن وقفا لإطلاق النار فى كل البلاد لكنه لا يسرى على تنظيم داعش وجبهة النصرة جناح القاعدة فى سوريا وبعض جماعات المعارضة المسلحة الأخرى خلال جولتين من المحادثات الوزارية فى فيينا.

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