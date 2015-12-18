مكافحة المخدرات تضبط 10 تجار قبل ترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولات ترويج المخدرات على عملائهم، ونجحت الحملات فى ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش على عملائهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكن الملازم أول محمود درويش معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط "عادل .س .ع" 34 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جراما، ومبلغ 800 جنيه بقصد الاتجار، وتمكن النقيب سامح العربى معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط "محمود. ع .س" 33 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جراما ومبلغ مالى 850 جنيها بقصد الاتجار، ونجح النقيب محمد اليسقى معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "محمد أ م" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 6768 لسنة 2013م الأميرية "سلاح أبيض"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جراما بقصد الاتجار.

كما نجح الملازم أول أحمد كمال ضابط مباحث فرقة الجنوب، والمعين بالمرور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط "محمد ج أ" 23 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام بقصد الاتجار، وتمكن أيضا من ضبط "محمد إ أ" 22 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار، ونجح النقيب ماجد صبرى، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "محمد. ف. ر " 25 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما ومبلغ مالى 720 جنيها، سلاح أبيض " كتر" بقصد الاتجار .

وتمكن النقيب أحمد راغب معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد .ص. ك " 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 15924 لسنة 2014م مصر القديمة "مخدرات"، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جراما بقصد الاتجار، ونحج النقيب مراد يونان معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "محمد .ر .ر " 34 سنة، عاطل، وبحوزته 160 قرصا مخدرا، وكمية من الحشيش المخدر .

كما نجح النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط " تيسير .ر .م " 53 سنة، عاطل، (مسجل خطر) تحت رقم 8655 فئة "ج" الأميرية "سرقات متنوعة" والسابق اتهامه فى 32 قضية آخرهم 1099 لسنة 2008 م القليوبية "مخدرات"، وبحوزته 150 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "أمل ح ع" 36 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 100 قرص مخدر بقصد الاتجار .