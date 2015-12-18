وصول وزير الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيرى بالتجمع الخامس

وصل منذ قليل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبصحبته الفريق محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيرى ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية بشارع الـ90 بالتجمع الخامس وذلك قبيل انطلاقه، حيث أطلقت بعض العروض الفنية أمام المشاركين، والحضور من الجانب الإماراتى.

ويشهد الماراثون استعدادات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن وإحدى شركات الأمن الخاصة قبل انطلاقه بساعات حيث يشهد تكثيفا أمنيا ببوابات الدخول والخروج بشارع الـ90 بالتجمع الخامس، وينطلق الماراثون من أمام المستشفى الجوى وينتهى أمام استاد الدفاع الجوى بمشاركة قرابة 30 ألف شاب وفتاة.

وتخصص إيرادات التبرعات لماراثون زايد الخيرى لمرضى الكبد الوبائى فى مصر بعد نجاحه فى النسخة الماضية فى القاهرة وتخصيص 120 مليون جنيه لمستشفى السرطان.