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العليا للانتخابات تعلن مساء اليوم نتائج جولة الإعادة لـ 4 دوائر انتخابية

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العليا للانتخابات تعلن مساء اليوم نتائج جولة الإعادة لـ 4 دوائر انتخابية العليا للانتخابات تعلن مساء اليوم نتائج جولة الإعادة لـ 4 دوائر انتخابية
قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تسلمت جميع نتائج فرز اللجان العامة والفرعية فى الدوائر الأربعة الموقوفة وهى الرمل والوسطى ودمنهور وبنى سويف والتى جرت فيها جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتى قامت الأمانة العامة بمراجعتها وضم أصوات المصريين فى الخارج إليها، تمهيدا للإعلان رسميا عنها اليوم الجمعة فى تمام السابعة مساء.

وأوضح "مروان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قامت بمراجعة محاضر الفرز ومطابقة توقيعات الناخبين فى كشوف قاعدة البيانات بعدد الحضور وأوراق الاقتراع، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن اليوم أسماء الفائزين فى جولة الإعادة، وما حصل عليه كل مرشح، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة فى كل دائرة من الدوائر.

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