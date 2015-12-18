انطلاق ماراثون زايد الخيرى بحضور وزير الشباب فى التجمع الخامس

انطلق منذ قليل، ماراثون زايد الخيرى بشارع الـ90 بالتجمع الخامس، حيث أعطى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إشارة البدء بحضور الفريق محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظمة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وقد استقلوا أتوبيسا مكشوفا تحرك بموازاة السباق، حيث شهد تدافعا أمامه لسوء التنظيم ووقعت مشادات بين القائمين على التنظيم التابعين لوزارة الشباب والرياضة وأعضاء بشركة فالكون للأمن والحراسات والمشاركة فى التنظيم وذلك للخلاف فى وجهات النظر حول التنظيم.

ويشهد الماراثون استعدادات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن وإحدى شركات الأمن الخاصة قبل انطلاقه بساعات حيث يشهد تكثيفا أمنيا ببوابات الدخول والخروج بشارع الـ90 بالتجمع الخامس، وينطلق الماراثون من أمام المستشفى الجوى وينتهى أمام استاد الدفاع الجوى بمشاركة قرابة 30 ألف شاب وفتاة.

وتخصص إيرادات التبرعات لماراثون زايد الخيرى لمرضى الكبد الوبائى فى مصر بعد نجاحه فى النسخة الماضية فى القاهرة وتخصيص 120 مليون جنيه لمستشفى السرطان.