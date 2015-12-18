أوقاف سوهاج: خطبة جمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول"

قال الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه تقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأكد طيفور، أن الخطبة تتناول الحديث عن تكريم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في بداية الخلق وتكريمه قبل مولده وتكريمه بأشرف الأنساب وأحسنها، وتكريمه مقرونا بعز النبوة وشرف الرسالة، ووجوب محبته وطاعته وتكريمه بدفاع الله عنه، وكونه رحمة للعالمين وعموم رسالته.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص، أن من مظاهر التكريم أيضا، وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة التى لو انتهجت لتحقق للبشرية الأمان ولنعم العالم بالسلام، ومن مظاهر تكريمه صلى الله عليه وسلم الاحتفاء به والعمل بهديه والانتصار لسنته.

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