أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف سوهاج: خطبة جمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول"

Google+ Print
أوقاف سوهاج: خطبة جمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول" أوقاف سوهاج: خطبة جمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول"
قال الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه تقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "من مظاهر تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأكد طيفور، أن الخطبة تتناول الحديث عن تكريم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في بداية الخلق وتكريمه قبل مولده وتكريمه بأشرف الأنساب وأحسنها، وتكريمه مقرونا بعز النبوة وشرف الرسالة، ووجوب محبته وطاعته وتكريمه بدفاع الله عنه، وكونه رحمة للعالمين وعموم رسالته.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص، أن من مظاهر التكريم أيضا، وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة التى لو انتهجت لتحقق للبشرية الأمان ولنعم العالم بالسلام، ومن مظاهر تكريمه صلى الله عليه وسلم الاحتفاء به والعمل بهديه والانتصار لسنته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365