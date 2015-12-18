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بالصور..استقبال حافل لخالد يوسف فى أول زيارة لقريته بعد أزمته مع أحمد موسى

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بالصور..استقبال حافل لخالد يوسف فى أول زيارة لقريته بعد أزمته مع أحمد موسى بالصور..استقبال حافل لخالد يوسف فى أول زيارة لقريته بعد أزمته مع أحمد موسى
استقبل أهالى دائرة كفر شكر مسقط رأس المهندس خالد يوسف مساء أمس بالزغاريط والشربات معربين عن وقوفهم بجانبه فى أول زيارة له للمدينة بعد أزمته مع الإعلامى أحمد موسى مرددين هتافات تأييدا له والوقوف بجانبه فى تخطى الأزمة.

وأشار الأهالى إلى أن ما حدث فى الإعلام هو تصفية حسابات لأن الجميع يدرك أن يوسف سيكون معارضا محترما داخل البرلمان وسيدافع عن حقوق الفقراء.

وأكد الأهالى أن ما يحدث هو تشويه وتشهير لرمز من رموز 25 يناير و30 يونيو وكأنه مازال هناك أيدى خفية لا ترغب فى تحقيق أهداف الثورتين علما بأن المقصود من ذلك هو كسر شوكة النائب خالد يوسف الذى لا يقبل أن يملى عليه ومستقلا فى رأيه لانحيازه لطبقة الفقراء الذين خرجوا تأييدا له وهم ليسوا بثلاثين ألف فقط انتخبوه بل بالملايين لأن خالد يوسف ليس بنائب دائرة بل نائبا عن شعب .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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