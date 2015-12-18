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الاتحاد الأوروبى : لن نقيم اتصالات مع أى طرف لا تعترف به حكومة الوفاق

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الاتحاد الأوروبى : لن نقيم اتصالات مع أى طرف لا تعترف به حكومة الوفاق الاتحاد الأوروبى : لن نقيم اتصالات مع أى طرف لا تعترف به حكومة الوفاق

>أعلن الاتحاد الأوروبى أنه لن يقيم اية علاقات او اتصالات مع أى طرف ليبى لا تعترف به حكومة الوفاق الوطنى المتمخضة عن الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه اليوم بمدينة الصخيرات المغربية.

وتعهد الاتحاد الاوروبى فى بيان له اليوم، بتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني، ووصفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موجيرينى الاتفاق بأنه خطوة تاريخية على طريق استعادة السلام والاستقرار للشعب الليبي.

وقال الاتحاد الأوروبى إن الاتفاق السياسى بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام، والمستقلين، والبلديات، والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى يمهد الطريق إلى حل سلمى للأزمة الرهيبة التى تسببت فى كثير من الانقسام والمعاناة التى لحقت بالشعب الليبي.

وجدد الاتحاد الأوروبى ف إلتزامه بتنفيذ خطة المساعدات التى أقرها فى وقت سباق لصالح ليبيا، والمقدرة ب100مليون يورو لتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
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