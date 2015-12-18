تعرف على فوائد حلوى المولد أبرزها تقوية أعصاب الجسم

حلوى المولد

المناسبات مرتبطة بالأكل خاصة حلوى المولد

تعرف على العناصر المتواجدة فى حلوى المولد

ما هى فوائد حلوى المولد؟

>سمسمية وفولية وفسدقية والملبن وغيرها من الحلويات الخاصة بمناسبة "المولد النبوى الشريف"، ولكن هل تعلم أن لحلاوة المولد العديد من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم.>يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن لكل مناسبة طريقة خاصة فى التعبير عنها (بالأكل)، ولذا نجد أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مرتبط بتناول حلاوة المولد متعددة الأنواع، وتتميز بالطعم المثير والرائع الذى يعشقه الكثير.>يؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم نتيجة لتناوله لحلوى المولد، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومنها فيتامين "ب، أ، ه"، والأملاح المعدنية التى يحتاجها الجسم، والأوميجا3.>يوضح استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية لتناول حلوى المولد، ومنها:

1- تقوية أعصاب الجسم.

>2- تعالج خشونة المفاصل وآلمها.

>3- تساعد على الحصول بشرة نضرة.

>4- رفع مناعة الجسم والحد من الإصابة بالأمراض المناعية.

>5- زيادة التركيز والنشاط العام للجسم.

>6- زيادة قدرات المخ.

>7- تناولها عكس الشائع فهى لا تساهم فى زيادة الوزن.

>8- تساهم السمسية بتقليل نسبة الكولسترول فى الدم.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بعدم الإسراف فى تناول حلوى المولد، خاصة لمرضى السكر حتى تتجنب من ارتفاع نسبته فى الدم.