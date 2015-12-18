نائب عن ملوى: أداء محافظ المنيا بطىء لا يرقى لمستوى المحافظة

قال النائب رياض عبد الستار، نائب دائرة مركز ملوى، إن أداء محافظ المنيا بطيئ جدا ولا يرقى لمستوى المحافظين ولا محافظة المنيا.

وأضاف عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المنيا فى أمس الحاجة إلى محافظ نشط لأنها مظلومة عبر سنوات فلابد أن تنظر لها وزارة التنمية المحلية بعين الاعتبار فى اختيار المحافظين الجدد، قائلا: "كل ما نطلع من محافظ نقع فى محافظ أقل مستوى".

وأضاف نائب ملوى أن المنيا تحتاج محافظ جيد الأداء لكن المحافظ الحالى لا يرقى إلى مستوى المحافظين ولا محافظة المنيا وأدائه بطيئ، وأضاف المحليات متغلل فيها الفساد بشكل فاضح والمحافظ لم يزرها ولو لمرة واحدة.

وقال عبد الستار "إيه المشكلة أن المحافظ يعمل مجلس تنفيذى فى كل مجلس قروى ويسمع الناس"، وطالب عبد الستار نواب مجلس الشعب بمحافظة المنيا أن يتحرروا من قيودهم وأن ينظروا إلى مصلحة الوطن دون خوف من أحد.

وأوضح رياض عبد الستار نائب عن ملوى أنه سوف يتقدم باستجواب عاجل لوزير التنمية المحلية يطالب فيه بمحاكمة المسئولين عن بيع أملاك الدولة لرجال الأعمال بالمنيا "اقسم بالله العلى العظيم لو تم عمل المزاد العلنى الخاص بأرض ملوى مش هنسكت واطلب محاكمة كل يد سهلت بيع المواطنين لرجال الأعمال، مستنكرا ما فعله المحافظ من موافقته على عمل مزاد علنى 560 فدانا فى شهر يناير علشان يحتكرة رجال الأعمال وأصحاب المصالح أملاك الدولة" ولماذا لم تتدخل المحافظة.

وأضاف النائب علمت من مصادرى أن إحدى الجمعيات الأهلية تقدمت أيضا بطلب للحصول على 10 آلاف فدان لإنشائها مدينة سكنية وهذا يعد اتجارا فى أحلام الشباب واستثمارا فى أحلامهم البسيطة.

ولو تم المزاد هعمل استجواب لمحاكمة المسئولين عن إهدار المال العام وممتلكات المواطنين، واستطرد قائلا: لن نترك أى أحد يحاول خطف المواطنين وأحلامهم.