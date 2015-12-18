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موسيقى عسكرية وأغانٍ وطنية قبل انطلاق "ماراثون زايد" بالتجمع الخامس

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موسيقى عسكرية وأغانٍ وطنية قبل انطلاق "ماراثون زايد" بالتجمع الخامس موسيقى عسكرية وأغانٍ وطنية قبل انطلاق "ماراثون زايد" بالتجمع الخامس
أشعلت الموسيقى العسكرية والأغانى الوطنية، التى بدأت فى العزف منذ قليل، حماس المشاركين فى ماراثون زايد الخيرى قبيل انطلاقه، حيث أُطلقت بعض العروض الفنية أمام المشاركين والحضور من الجانب الإماراتى.

ويشهد المارثون، الذى ينطلق من أمام المستشفى الجوى وينتهى أمام استاد الدفاع الجوى بمشاركة قرابة 30 ألف متسابق ومتسابقة، استعدادات أمنية مكثفة ببوابات الدخول والخروج بشارع الـ90 بالتجمع الخامس.

وتخصص إيرادات التبرعات للماراثون، لمرضى الكبد الوبائى فى ، وذلك بعد نجاحه فى النسخة الماضية فى القاهرة وتخصيص 120 مليون جنيه لمستشفى السرطان.

استعدادات أمنية مكثفة قبل انطلاق "ماراثون زايد" بمشاركة 30 ألف متسابق

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مصر 365

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