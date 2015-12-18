فتاة عزبة الهجانة للنيابة: المتهمون ضربونى وتناوبوا اغتصابى

استمعت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة لأقوال الفتاة التى تعرضت للاغتصاب على يد 3 من الذئاب البشرية انتقاما من أسرتها، بسبب مشاجرة بينهم.

وقالت المجنى عليها أمام المستشار أحمد بدران، وكيل أول نيابة مدينة نصر: إنها فوجئت بـ3 شباب يقتحمون الشقة فى غياب أسرتها، وتعدوا عليها بالضرب ثم قام أحدهم بتجريدها من ملابسها الداخلية وتناوبوا اغتصابها ثم فروا هاربين".

تم القبض على المتهمين وأمر المستشار محمد حتة رئيس نيابة مدينة نصر بحبس المتهمين وعرض الفتاة على الطب الشرعى.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار أحمد بدران وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية سيد سامى، أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة الهجانة بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها 3 شباب من أحد طرفى المشاجرة بالتوجه إلى منزل العائلة الأخرى للتشاجر معها، فوجدوا الفتاة بمفردها داخل الشقة، فدفعتهم رغبة الانتقام إلى أن جردوها من ملابسها وتنابوا اغتصابها ثم فروا هاربين، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم وتمت إحالتهم للنيابة.