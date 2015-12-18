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لو عرفتى أضرارها مش هتطبخى بيها.. 8 أضرار ناتجة عن السمن الصناعى أهمها العقم

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لو عرفتى أضرارها مش هتطبخى بيها.. 8 أضرار ناتجة عن السمن الصناعى أهمها العقم لو عرفتى أضرارها مش هتطبخى بيها.. 8 أضرار ناتجة عن السمن الصناعى أهمها العقم

السمن البلدى والصناعي


>قديمًا كان السمن البلدى من أساسيات الطهى فى المنازل، ولكن مع التقدم والتطور الطبيعى أصبح هناك سمن صناعى، وسمن صناعى بطعم الزبدة الفلاحى "البلدى"، وقد اتجهت الكثير من ربات المنازل لشراء السمن الصناعى بالطعم الفلاحى، وذلك يرجع إلى ثمنها الرخيص.

تعرف على ما تحتويه السمن الصناعى من مركبات


>لكن هل تعلم أن السمن الصناعى بالطعم الفلاحى يشكل خطراً كبيرًا على صحة الإنسان؟، هذا ما أشارت له الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، التى أكدت أنها تحتوى على زيوت مهدرجة وأحماض دهنية.

تعرف على أضرار الطهى بالسمن الصناعى


>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، الأضرار الناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالسمن الصناعى ذات الطعم الفلاحي، ومنها:
>1- تتسبب فى الإصابة بمرض السكر.
>2- كثرة الإصابات بأمراض القلب والجلطات.
>3- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
>4- زيادة نسبة الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.
>5- نظرًا لما تحتويه من نسبة دهون عالية فتناولها يتسبب فى الإصابة بالسمنة.
>6- تقلل نسبة الخصوبة لدى الإناث، وتكون من أسباب الإصابة بالعقم.
>7- تتسبب فى تقليل أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال وترفع من فرص العقم.
>8- على السيدات أثناء الحمل تجنب تناول الأطعمة المعدة بالسمن الصناعى، لأنها من أهم أسباب الولادة المبكرة.

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