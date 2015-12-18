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"مستقبل وطن" يُسجل أغنية عن الحزب احتفالا بفوزه بانتخابات مجلس النواب

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"مستقبل وطن" يُسجل أغنية عن الحزب احتفالا بفوزه بانتخابات مجلس النواب "مستقبل وطن" يُسجل أغنية عن الحزب احتفالا بفوزه بانتخابات مجلس النواب
قال محمد عبد السلام، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل الوطن، إن الحزب يُسجل أغنية بمناسبة تصدره المشهد السياسى وحصد عدد كبير من مقاعد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاغنية من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان عبد الواحد، وتوزيع أحمد عادل.

وأوضح عبد السلام لـ" اليوم السابع "، أن الاغنية من المقرر طرحها خلال احتفالية الحزب يوم الأحد بحضور قيادات الحزب ونوابه، ومرشحيه الذين لم يحالفهم الحزب بانتخابات مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية.

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