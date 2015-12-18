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خطط مشتركة بين "الزراعة" و"الرى" لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى شرق القناة

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خطط مشتركة بين "الزراعة" و"الرى" لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى شرق القناة خطط مشتركة بين "الزراعة" و"الرى" لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى شرق القناة
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطط مشتركة مع وزارة الزراعة لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى شرق قناة السويس لتحقيق التكامل مع المشروعات الأخرى المتعلقة باللوجستيات، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع مآخذ الرى الواقعة على ترعة السلام قريباً.

وأضاف مغازى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على البرامج الزمنية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي الجديدة بشرق القناة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث تتضمن توقيتات لكل مرحلة من مراحل المساحات التى سيتم استصلاحها والمياه اللازمة لهذه المساحات، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارتين يحقق كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بسيناء وزيادة العائد من وحدة المياه.

وأكد أن مشروع سحارة "سرابيوم" لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، وتم الانتهاء من جزء كبير منه، لنقل المياه النيل لسيناء لرى نحو 70 ألف فدان، منهما 30 ألفا فى منطقة شرق البحيرات و40 ألف فدان شرق السويس على ترعة الشيخ زايد.


>- وزير الرى: سحارة سرابيوم الجديدة توفر المياه لاستصلاح 70 ألف فدان بسيناء

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