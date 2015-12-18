أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ارتفاع هرمونى الذكورة والأنوثة للنساء يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأورام الحميدة

Google+ Print
ارتفاع هرمونى الذكورة والأنوثة للنساء يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأورام الحميدة ارتفاع هرمونى الذكورة والأنوثة للنساء يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأورام الحميدة
نتائج خطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن النساء اللاتى لديهن مستويات عالية من هرمونى "التستوستيرون" الهرمون الذكرى و"الاستروجين" الهرمون الأنثوى فى منتصف العمر قد يواجهن خطرًا كبيرًا لنمو الأورام الحميدة فى الرحم التى تعرف بـ"الأورام الليفية"، مقارنة بالنساء اللاتى لديهن مستويات منخفضة من هذه الهرمونات.

ووفقًا للدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الغدد الصماء، أوضح الباحثون أن هناك ثلاثة من بين كل أربع نساء يصابن بالأورام الليفية الرحمية عن وصولهن لسن الخمسين.

قال الدكتور جيسون وونج، من كلية الطب بجامعة ستانفورد، أن النساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية الرحمية.

وأشار الباحثون إلى أن الأورام الليفية تسبب نزيفًا غير منتظم وألمًا فى الحوض وفقدان الحمل المتكرر، والمضاعفات الإنجابية الأخرى، وقد تؤدى إلى العقم.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن النساء فى بمرحلة سن اليأس اللاتى لديهن مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون تزيد لديهن مخاطر الإصابة بالأورام الليفية، خاصة إذا كان لديهن أيضًا ارتفاع فى مستويات هرمون الاستروجين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365