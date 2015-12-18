ارتفاع هرمونى الذكورة والأنوثة للنساء يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأورام الحميدة

ووفقًا للدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الغدد الصماء، أوضح الباحثون أن هناك ثلاثة من بين كل أربع نساء يصابن بالأورام الليفية الرحمية عن وصولهن لسن الخمسين.
قال الدكتور جيسون وونج، من كلية الطب بجامعة ستانفورد، أن النساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية الرحمية.
وأشار الباحثون إلى أن الأورام الليفية تسبب نزيفًا غير منتظم وألمًا فى الحوض وفقدان الحمل المتكرر، والمضاعفات الإنجابية الأخرى، وقد تؤدى إلى العقم.
وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن النساء فى بمرحلة سن اليأس اللاتى لديهن مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون تزيد لديهن مخاطر الإصابة بالأورام الليفية، خاصة إذا كان لديهن أيضًا ارتفاع فى مستويات هرمون الاستروجين.
وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.