جابر نصار:أساتذة جامعة وأعضاء بهيئات قضائية متورطون بأزمة الشهادات المزيفة

اتهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أساتذة جامعات وأعضاء من جهات وهيئات قضائية وشخصيات عامة بالتورط فى الشهادات المزيفة التى تمنحها مراكزوهمية باسم جامعة القاهرة، قائلا: "أساتذة جامعات وأعضاء من جهات وهيئات قضائية وشخصيات عامة متورطون للأسف".

وأضاف "نصار"، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،:"اليوم نخطو خطوة أوسع فى مواجهة هذا الفساد وتكشف للجميع هذه المراكز (مركز مركز) التى تستغل اسم جامعة القاهرة على مواقع التواصل لكى تبيع الوهم للمصريين وتدعى انها تمنح شهادات من العالم كله".

ونشر رئيس جامعة القاهرة، صورا لنماذج من الشهادات التى تمنحها المراكز الوهمية باسم جامعة القاهرة، قائلا: "لقد حذرنا من قبل من المراكز الوهمية التى تنصب على المصريين وتستغل حاجاتهم وتخطف أرزاقهم بوهم إصدار شهادات وكارنيهات ما يسمى مستشار تحكيم أو مستشار تحكيم دولى أو مستشار علاقات دبلوماسية".

وأوضح أن هذه الجهات تدعى منح شهادات من هيئات أمريكية والأمم المتحدة وتركيا و لندن وشهادات معتمدة من أفضل 100جامعة فى العالم مقابل 700 جنيه فقط، قائلا: "عزيزى القارئ حارب الفساد بالوعى لأن محاربة الفساد فريضة وطنية".



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