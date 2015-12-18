"التعليم" تدرب طلاب الثانوية على مواصفات ورقة الامتحانات الجديدة

قال الدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن المركز يبدأ تدريب طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة والتى تتضمن امتحانات عبارة عن اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، تمهيدا لتطبيقها على طلاب الثانوية العامة كنوع من الحلول المقترحة لمواجهة الغش الإلكترونى بالثانوية العامة.

وأضاف مدير المركز القومى للامتحانات، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه جار دراسة عدد الأسئلة التى تتضمنها ورقة الأسئلة فى كل مادة، موضحا أنه من المتوقع أن تكون 40 سؤالا موزعة على الوقت المحدد للامتحان، موضحا أن هذا النظام سيقلل من ظاهرة الغش الإلكترونى.

الجدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، تقدم بمقترح إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، فى إطار سعى الوزارة لوضع حلول لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى بالثانوية، تمثل فى أن يكون إعداد الورقة الامتحانية من ورقتين، الأولى عبارة عن أسئلة يطلق عليها اختيار من متعدد "اختر من بين الأقواس" ، والثانية تتمثل فى "أسئلة مقالية" .

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