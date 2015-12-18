محمود بدر: قروض صندوق النقد "استهلاكية" ويدفع ثمنها الشعب

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب المصرى عن قائمة "فى حب مصر "، إنه يرفض الاتجاه للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، واصفاً إياها بـ"الاستهلاكية" التى يدفع ثمنها الشعب المصرى فى النهاية، مرحباً بالقروض الروسية لبناء مفاعل الضبعة النووى لأنه "استثمارى".

وقال محمود بدر، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، "في موضوع مهم كنت محتاج آخد رأيكم فيه .. زى ما كلكم تابعتم الكلام الكتير عن قرض من صندوق النقد الدولى.. أنا بقى محتاج آخد رأيكم حال عرض هذا الموضوع علي مجلس النواب رأيكم أيه".

وأضاف عضو مجلس النواب:" أنا شخصيا بميل طبعا لرفض القرض.. وأنا مش مشكلتى الحقيقة مع القرض فى حد ذاته.. لأن أنا موافق جدا على قرض روسيا لبناء مفاعل الضبعة لانه ببساطة قرض استثماري هيفيد مصر وهنقدر نسد تمنه من تصدير الكهرباء وغيره.. لكن الأزمة إن عادة قروض الصندوق بتكون استهلاكية واللى بيدفع تمنها فى الآخر هو الشعب المصري العظيم .. فياريت أشوف رأى الناس كنوع من المشاركة والاستفادة من آراء حضراتكم".

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