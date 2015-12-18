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"المؤتمر" يقرر الدفع بمرشحين لرئاسة ووكالة لجنتين بمجلس النواب

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"المؤتمر" يقرر الدفع بمرشحين لرئاسة ووكالة لجنتين بمجلس النواب "المؤتمر" يقرر الدفع بمرشحين لرئاسة ووكالة لجنتين بمجلس النواب
قال المستشار حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب بناءا على عدد المقاعد التى حصل عليها داخل البرلمان والتى وصلت الى 12 مقعد، سيدفع بمرشح لرئاسة إحدى اللجان النوعية ومرشح آخر لوكالة لجنة أخرى .

وأوضح أبو العطا لـ"اليوم السابع" أن السفير محمد العرابى سيترشح على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، بالاضافة ترشح الدكتور مجدى مرشد لمنصب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أنهما سيترشحان بالتنسيق مع قائمة فى حب ، حيث أنهما خاضوا الانتخابات ضمن القائمة .


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