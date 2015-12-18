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95 % الإشغالات السياحية المتوقعة بالعين السخنة فى احتفالات أعياد الميلاد

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95 % الإشغالات السياحية المتوقعة بالعين السخنة فى احتفالات أعياد الميلاد 95 % الإشغالات السياحية المتوقعة بالعين السخنة فى احتفالات أعياد الميلاد
قال محمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، إن نسبة الإشغالات بالقرى السياحية بالعين السخنة والإقبال المتوقع خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين من المنتظر أن تبلغ 95 %، لافتا إلى أنها نسبة مرتفعة مقارنة بنسب الإشغالات خلال الأشهر الماضية الأخيرة.

وأضاف مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الاوضاع السياحية بالمحافظة مستقرة ولا توجد اى مشاكل، موضحا أن برودة الطقس والتغيرات المستمرة أثرت بالسلب على التردد على القرى السياحية ووصلت نسبة الاشغالات بالقرى خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 50 % فقط.

كانت نسبة الاشغالات بالعين السخنة ،كانت بلغت 100 % فى عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم وعيد الفطر والأضحي.

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