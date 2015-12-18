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بالفيديو..الطفلة المصابة فى الجمجمة تنام أمام "الحسين الجامعى"

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بالفيديو..الطفلة المصابة فى الجمجمة تنام أمام "الحسين الجامعى" بالفيديو..الطفلة المصابة فى الجمجمة تنام أمام "الحسين الجامعى"
لجأ والد الطفلة "حبيبه محمد"، التى لم يتعد عمرها 4 سنوات والمصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وقاع العين، إلى قضاء ليلته والنوم بصحبة ابنته، فى الشارع أمام بوابة مستشفى الحسين الجامعى بعد رفض الأطباء دخولها العناية المركزة، إثر تعرضها لحادث مروع عندما دهسها "موتوسيكل" أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة شبرا الخيمة.

وقال الأب لـ "اليوم السابع": " أنتظر الآن موت ابنتى فى أى لحظة بعدما رفضت مستشفيات معهد ناصر وقصر العينى والحسين الجامعى استقبالها".


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>- أب يجلس على باب "الحسين الجامعى" بعد رفض الأطباء دخول ابنته "العناية"

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