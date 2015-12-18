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الاصلاح الزراعى: توفير الأسمدة لـ730 ألف فدان مزروعة محاصيل شتوية

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الاصلاح الزراعى: توفير الأسمدة لـ730 ألف فدان مزروعة محاصيل شتوية الاصلاح الزراعى: توفير الأسمدة لـ730 ألف فدان مزروعة محاصيل شتوية
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن أخر تقرير صادر عن جمعيات الاصلاح بجميع محافظات الجمهورية بخصوص الأسمدة ، يوضح توافر جميع المقررات السمادية لم يقرب من 730 ألف فدان منزرعة بالمحاصيل الشتوية الموسم الحالى، مؤكدًا أن الجمعيات سواء "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" لديها كل احتياجاتها من الأسمدة للمزارعين، ولا يوجد اى من الأزمات منذ بدا الموسم الجديد وحتى الان ،ونحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين الفعليين.

وأكد الشراكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويًا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة الأزوتية، مناشد مزارعى الإصلاح بالبلاغ عن أى مشكلة تواجههم فى توفير مستلزمات الإنتاج، مشير الى أن صرف جميع المقررات السمادية للمزارعين للمحاصيل الشتوية بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض "الإصلاح" بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مضيفا أن اللجان الرقابية فى توزيع الأسمدة نجحت فى السيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
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