بالفيديو. مبروك عطية فى الموعظة الحسنة :" السجاير مش حرام "

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامى، أنه يجوز العمل فى شركات تصنيع السجائر،مضيفا: "محدش يقدر يقول عن السجائر حرام ممكن نقول معفنة ووحشة لكن منقدرش نقول حرام ".

وأشار الدكتور مبروك عطية خلال برنامجه الموعظة الحسنة والمذاع عبر فضائية "دريم"، إن الحكم الدينى يقضى بأن السجائر مكروهة، الأمر الذى يعتبر درجة أقل من التحريم".

وأوضح عطية، أن الشخص الوحيد الذى حرم السجائر هو مفتى الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلا: "لما هى حرام زى ما قال مفتى الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟".

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