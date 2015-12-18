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4 ملايين دولار كفالة رئيس هندوراس الأسبق فى فضيحة فساد الفيفا

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4 ملايين دولار كفالة رئيس هندوراس الأسبق فى فضيحة فساد الفيفا 4 ملايين دولار كفالة رئيس هندوراس الأسبق فى فضيحة فساد الفيفا
حددت محكمة أمريكية كفالة قدرها 4 ملايين دولار، لرئيس هندوراس الأسبق رافاييل ليوناردو كاليخاس، الذى دفع بأنه غير مذنب فى تهم تتعلق بالابتزاز والاحتيال فى فضيحة فساد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحدد القاضى روبرت ليفى الكفالة، ثم أمر محكمة نيويورك بقبول شيكات بلغت قيمتها الإجمالية 810 آلاف دولار من كاليخاس، الذى كان رئيسا لهندوراس خلال الفترة من عام 1990 حتى 1994 ورئيسا لاتحاد كرة القدم الهندوراسى حتى أغسطس الماضى.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى كاليخاس ببيع حقوق التسويق والتلفزة لبطولات ومباريات كرة القدم فى أمريكا اللاتينية.

يذكر أن كاليخاس إلى جانب نائب رئيس الفيفا الموقوف خوان انخيل وألفريدو هاويت رئيس اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبى لكرة القدم (كونكاكاف) من بين أحدث 16 شخصا تتهمهم السلطات الأمريكية بقبول رشاوى فى التسويق للبطولات الدولية.

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