أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سيدة تتهم زوجها بتطليقها بعد تعرضها للتحرش لخوفه من "الفضيحة"

Google+ Print
سيدة تتهم زوجها بتطليقها بعد تعرضها للتحرش لخوفه من "الفضيحة" سيدة تتهم زوجها بتطليقها بعد تعرضها للتحرش لخوفه من "الفضيحة"
أقامت الزوجة الخمسينية دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "ر.ث" بعد تطليقها أثر حادثة تحرش جنسي وصل إلى هتك العرض تعرضت له فى شهر مارس الماضى، وبعدها تركها خشية من الفضائح .

وتابعت"ز.ك" ربة منزل والبالغة من العمر 51 فى دعواها التى حملت رقم 1765لسنة 2015 بعد حياة طويلة دامت بينا تحملت فيها خيانته لى مع العديد من السيدات والضرب والاهانه حتى ربيت أولادى الثلاثة قام بالتخلى عنى بعد حادثة تحرش جنسي تعرضت له أثناء رجوعى من أحدى الزيارات العائلية من قبل شابين وبعدها قام بالتخلى عنى واتهامى بسوء السلوك وتطليقى رغم العشرة التى جمعتنا لسنوات.

وأكملت الزوجة فى دعوى النفقة التى أقامتها :لم يستحى بان يسوء سلوكه أمامى أولادى وكل من أعرف ولم يقدر التجربة الأليمة التى مررت بها وتركنى بعد ما أستولى على كل ما نملكه وما كافحت معه حتى نصل لتلك المرحلة وأصبحت أنا وأبنائى فى الشارع بدون عائل ونمد يدنا لكى نجد ما يساعدنا على العيش بعد ان كنا نعيش فى مستوى مادى ميسور جدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365