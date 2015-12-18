سيدة تتهم زوجها بتطليقها بعد تعرضها للتحرش لخوفه من "الفضيحة"

أقامت الزوجة الخمسينية دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "ر.ث" بعد تطليقها أثر حادثة تحرش جنسي وصل إلى هتك العرض تعرضت له فى شهر مارس الماضى، وبعدها تركها خشية من الفضائح .

وتابعت"ز.ك" ربة منزل والبالغة من العمر 51 فى دعواها التى حملت رقم 1765لسنة 2015 بعد حياة طويلة دامت بينا تحملت فيها خيانته لى مع العديد من السيدات والضرب والاهانه حتى ربيت أولادى الثلاثة قام بالتخلى عنى بعد حادثة تحرش جنسي تعرضت له أثناء رجوعى من أحدى الزيارات العائلية من قبل شابين وبعدها قام بالتخلى عنى واتهامى بسوء السلوك وتطليقى رغم العشرة التى جمعتنا لسنوات.

وأكملت الزوجة فى دعوى النفقة التى أقامتها :لم يستحى بان يسوء سلوكه أمامى أولادى وكل من أعرف ولم يقدر التجربة الأليمة التى مررت بها وتركنى بعد ما أستولى على كل ما نملكه وما كافحت معه حتى نصل لتلك المرحلة وأصبحت أنا وأبنائى فى الشارع بدون عائل ونمد يدنا لكى نجد ما يساعدنا على العيش بعد ان كنا نعيش فى مستوى مادى ميسور جدا.