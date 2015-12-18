فريق ديزرت بالم يفوز بالدورة الحادية عشر من بطولة تحدي "كارتييه" للبولو

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة "هيا بنت الحسين"، حرم صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" اختتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من بطولة تحدي "كارتييه" Cartier دبي الدولية للبولو 2015.

حضر المباراة المثيرة أكثر من ٥٠٠ من ضيوف"كارتييه" Cartier ، كما تابعت العارضة الشهيرة "بيانكا براندون" أحداث الملعب من المقصورة الملكية، وإلى جانبها "لوران غابوري"، مدير الدار في الشرق الأوسط والهند، ونيل هوبوداي، المدير التنفيذي لنادي غاردز للبولو.

تسلم كل من طارق البواردي وراشد الحبتور كأس "كارتييه" Cartier البديع من "بيانكا براندون" و"لوران غابوري".

هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها"كارتييه" Cartier هذه البطولة الهامة في شهر ديسمبر، وقد شاركت فيها أربعة فرق يحمل أعضاؤها سجلات بثمانية أهداف. شارك في البطولة لاعبون من الإمارات العربية المتحدة والأردن والسعودية وإنجلترا والسويد والأرجنتين وإسبانيا. فبالإضافة إلى لاعبي فريق ديزرت بالم الذين فازوا بالكأس، شارك في التحدي عمرو زيدان والأمير عباس بن علي بن نايف من الأردن في فريق زيدان للبولو، وبالطبع فريق كارتييه راعية البطولة.