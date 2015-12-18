جاد المالح في قفص الاتهام

ما يزال المطرب المغربي سعيد موسكير متمسكاً بحقه في استخلاص حقوقه المادية والمعنوية من الكوميدي جاد المالح الذي يتهمه موسكير بسرقة ألحان أغنيته الشهيرة "ماما ماما".

وقال موسكير في حديثه لـ "سيدتي نت" أن القضية توجد حالياً بين يدي إحدى المحاكم الفرنسية، وأنه أوكل محامياً فرنسياً لمتابعة هذه القضية التي تعود إلى صيف العام الماضي 2014 ، بعدما سرق الكوميديان جاد المالح ألحان أغنية (ماما ماما) دون أن يعترف بذلك، حيث وظف ألحان الأغنية المذكورة في أغنيته الشهيرة (رقصة الفرح) التي أطلقها المالح قبل عام تقريباً ولاقت إقبالاً كبيراً.

وأضاف موسكير بأنه واثق من أن القضاء سيحسم قريباً في خلافه مع الكوميدي جاد المالح المغربي المقيم بفرنسا .

يشار إلى أن الفنان سعيد موسكير مطرب وملحن من جيل الشباب الذي يحظى بقدر كبير من الشهرة في الساحة الفنية بالمغرب ويجمع بين الغناء والتمثيل ، حيث يصور حاليا دوره في مسلسل (نوارة).

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