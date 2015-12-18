مرح جبر تعاني العنوسة وفقدان الذاكرة

تعيش النجمة السورية مرح جبر موسماً درامياً حافلاً حيث ستبدأ تصوير مشاهدها بأكثر من عمل درامي خلال الأيام القليلة المقبلة .

البداية من مسلسل جديد سيحمل عنوان "بلا غمد" وهو من إخراج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي وتأليف بشار بشير وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي .

وحسب ما علم "سيدتي نت" بشكل حصري فإن مرح ستؤدي شخصية مهندسة موظفة صاحبة مبادئ وأخلاق عالية لكن انشغالها برعاية والدتها أوصلها لمرحلة العنوسة إلا أنها بعد ذلك تقع بحب شاب يصغرها بحوالي عشر سنوات فتتزوجه رغم اعتراض شقيقها على ذلك .

ولكن مع مرور الوقت يستغلها زوجها الذي أحبته وبأسلوب خبيث يجعلها توقع على دخول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري .

من جهة أخرى تستعد مرح لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل الكوميديا البدوي "الطواريد " حيث تؤدي شخصية " سعده " وهي ام جواهر "جيني اسبر" و ملك "نورا العايق " وهي مصابة بالزهايمر الذي جعلها تنسى أي من الرضيعين " خلف " و "مهاوش" قامت بإرضاعه عندما تم العثور عليهما بالقرب من القبيلة، حيث أنها أرضعت أحدهما بينما رفض الآخر تقبل حلبيها وليوقع ذلك ابنتها ملك في مشاكل وخصوصاً أنها لا تعرف أي من الشقيقين يحق له الزواج بها .

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