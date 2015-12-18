بالصور..ماذا تفعل العالمية إيلين سيغارا في لبنان؟

عقدت النجمة الفرنسية العالمية إيلين سيغارا مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس في فندق "إنتركوننتيننتال فينيسيا"، بمناسبة زيارتها لبنان لإحياء حفل العشاء السنوي لجمعية "Neonate Fund".

وشارك في المؤتمر الصحافي رئيس الكونسرفاتوار الوطني وليد مسلّم ممثلاً وزير الثقافة ريمون عريجي، إضافة إلى رئيسة الجمعية السيدة رادة اللوزي الصواف، ورئيس قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت الدكتور خالد يونس.

وبعد أن حيّت الصحافيين بـ"صباح الخير" بالعربية، قالت سيغاراً: "عندما اتصلت بي رادا الصواف قبل أشهر طالبة منّي المشاركة في الحفلة، كان قد تم اختياري للتوّ لكي أكون عرّابة حقوق الطفل في اليونيسيف، وبدت لي المشاركة في عشاء Neonate Fund وكأنه استكمال لهذه المهمة العالمية، فصحيح أن حقوق الطفل مهمة، ولكن قبل ذلك يجب أن يكون ممكناً للأطفال أن يبدأوا حياتهم وهم بصحة جيدة".

وتابعت: "لم أكن لأفوّت، لأيّ سبب، فرصة الحضور إلى لبنان لدعم هذه القضية، وخصوصاً أن لبنان تبنّاني منذ أعوام عدة".

وأضافت: "عندما زرت أمس قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة في المركز الطبي للجامعة الأميركية، قابلت أشخاصاً رائعين تأثرت بإنسانيتهم التي أصبحت نادرة جداً في أيامنا".

ودعت الجميع إلى "زيارة قسم العناية الفائقة بهؤلاء الأطفال لكي يفهموا سبب وجود هذه الجمعية التي تسعى إلى إنقاذ هؤلاء الأطفال".

وأضافت "أشكر ربي أن أولادي بصحة جيدة، وهذه أجمل هدية من الحياة. ولو كان الوضع غير ذلك، لكنت تعايشت مع الأمر بشكل صعب جداً. الموسيقى تساهم في دعم هذه القضية، والكفاح من أجل إنقاذ الأطفال أهم من بريق الحفلات، ولبنان بالنسبة لي بلد مكافح، نابض بالحب، وهذا ما يثير دائماً إعجابي عندما آتي إلى لبنان".

وسئلت سيغارا عن رسالتها في شأن الأعمال الإرهابية التي طاولت فرنسا ولبنان، فأجابت: "البعض ينفذون الأعمال الإرهابية باسم الدين، لكنّ الله في الواقع لا يحضّ البشر على القتل، بل إن الإيمان يجب أن يقرّب البشر لا أن يقسمهم".

ورداً على سؤال عن كيفية جمعها بين رعايتها أكثر من جمعية، قالت: "لقد كان تركيزي دائماً ولا يزال على الطفولة، وأعطي الأولوية لكل ما يتعلق بها. وفي الواقع أتلقى طلبات رعاية كثيرة لجمعيات، لكنني اعتذر عن عدم تلبية عدد كبير منها، لأني لا أقبل أن أكون عرّابة وهمية أو افتراضية، بل أحرص على أن أكون عرّابة فعلية، وأن أعمل على الأرض".