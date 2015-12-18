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إغلاق صنع حلويات بدون ترخيص والقبض على صاحبه فى القليوبية

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إغلاق صنع حلويات بدون ترخيص والقبض على صاحبه فى القليوبية إغلاق صنع حلويات بدون ترخيص والقبض على صاحبه فى القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، من ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وإغلاقه فى دائرة قسم قليوب.

وتبين أن المدعو "فارس.ع.ع.د" 36 سنة، هو صاحب مصنع حلويات الكائن بشارع القفاصين – قليوب البلد دائرة قسم قليوب ومقيم منشية الزهوى، حيث تم ضبطه لإدارته مصنع بدون ترخيص، فتحررعن ذلك المحضر رقم 9287 جنح قسم قليوب لسنه 2015م.
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