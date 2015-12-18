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فلسطين: على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف تشويه النظام القضائى

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فلسطين: على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف تشويه النظام القضائى فلسطين: على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف تشويه النظام القضائى
دعت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوى المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الإسرائيلية لوقف التشويه والتلاعب فى النظام القضائى والقانونى.

وقالت عشراوى " إن إسرائيل أصبحت رهينة لعنصريتها وفاشيتها بحيث شوهت سياساتها وإجراءاتها بهدف حماية المستوطنين غير الشرعيين وجيش الإحتلال من المساءلة القضائية وضمان إفلاتهم من المساءلة وإن إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال تواصل تعزيز منطق الإفلات من العقاب".

جاء ذلك فى تصريح لعشراوى الليلة، تعليقا على تبرئة محاكم الاحتلال المستوطنين الذين ارتكبوا، عمدا، مذبحة القتل والحرق بحق عائلة دوابشة فى قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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