ضبط عاطل بحوزته 46 قطعة حشيش ببولاق الدكرور

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة 46 قطعة من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدراة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "كريم.ف"، عاطل، بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد حامد ضابط مكافحة المخدرات من ضبط المتهم، وبحوزته 46 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.