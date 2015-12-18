10 نصائح للحفاظ على مطبخ آمن ونظيف

التسمّم الغذائي أمر شائع، لذا لا بدّ من اتباع النصائح الصحية البسيطة الآتية، للحفاظ على مطبخك نظيفاً وخالياً من الحشرات:

1. يجب تطهير مفارش الطاولات والملابس التي ترتدينها أثناء الطهو واسفنجات الجلي، بانتظام.

2. يستحسن تنظيف المماسح والدلاء، مع تطهيرها وتجفيفها في كلّ مرة تستخدمينها.

3. يجدر مسح أماكن إعداد الطعام بالمطهرات، قبل وبعد كل استخدام.

4. يفضّل استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحم والدواجن والخضراوات.

5. ينصح بفرك وتطهير وتجفيف ألواح التقطيع، بعد كل استخدام.

6. يجب تغيير ألواح التقطيع الخشبية، بانتظام، لأنها يمكن أن تأوي الجراثيم الضارة.

7. يحتّم غسل وتجفيف اليدين جيداً عند ملامسة الأطعمة النيئة، وخصوصاً اللحوم.

8. يفضّل تنظيف الأرضيات بانتظام لإزالة بقايا الطعام التي تجذب الحشرات.

9. من الضروري تغيير كيس القمامة، يومياً.

10. تبدو فكرة تخزين مواد التنظيف الكيميائية بعيداً عن أماكن إعداد الأطعمة جيدة.