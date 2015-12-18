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الأمم المتحدة: الاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية لليمن

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الأمم المتحدة: الاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية لليمن الأمم المتحدة: الاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية لليمن
رحب إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بالاتفاق الذى توصل إليه المشاركون فى مباحثات السلام بشأن اليمن لتوصيل المساعدات الانسانية إلى مدينة تعز .

وقال ولد الشيخ فى تصريح أورده مركز أنباء الأمم المتحدة أن هذا الاتفاق الذى تم فى اليوم الثالث من المباحثات التى تعقد بسويسرا تحت رعاية الامم المتحدة يعد انجاز مهم وخطوة أساسية ستخفف من معاناة اليمنيين وتؤكد الطابع الحيادى للمساعدات الإنسانية.

وحث المبعوث الأممى المشاركين فى المباحثات وهم وفد اليمنية ووفد الحوثيين وصالح على العمل للتوصل إلى اتفاقيات تسمح بالتنقل الآمن وغير المشروط للعاملين فى الحقل الإنسانى من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين فى مختلف المحافظات اليمنية.

وذكر المركز أن قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية الأساسية وصلت إلى أكثر المناطق تضررا فى مدينة تعز وستبدأ فى توزيع المساعدات فى الأيام المقبلة.. ومن المتوقع أن تتواصل المساعدات إلى حجة وصعدة وكافة المناطق المتضررة.

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مصر 365

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