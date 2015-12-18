الأمن يحبط تفجير قنبلة بدائية بطريق الكورنيش فى الإسكندرية

أحبط خبراء المفرقعات وإدارة الحماية المدنية، تفجير قنبلة بدائية تم وضعها بطريق الكورنيش بمنطقة الإبراهيمية وذلك من خلال تفجيرها بواسطة الريموت.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بالعثور على جسم غريب بالرصيف المواجه لكورنيش الاسكندرية بمنطقة الابراهيمية.

انتقلت إدارة الحماية المدنية وتم تمشيط المنطقة بواسطة كلاب المفرقعات، وتم إبطال مفعول القنبلة عن طريق تفجيرها بريموت الشرطة .

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